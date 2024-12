Stand: 04.12.2024 07:40 Uhr Zehna: GPS-Technik im Wert von 50.000 Euro gestohlen

Bislang unbekannte Täter sollen in Zehna bei Güstrow (Landkreis Rostock) GPS-Technik im Wert von mindestens 50.000 Euro gestohlen haben. Das gab der geschädigte Landwirtschaftsbetrieb an. Mitarbeiter der Firma seien am Montagmorgen auf die Tat aufmerksam geworden. Die Diebe hätten gleich vier Traktoren aufgebrochen und die darin verbaute Technik ausgebaut. Die Kriminalpolizei hat vor Ort diverse Spuren gesichert und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.

