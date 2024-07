Stand: 22.07.2024 14:00 Uhr Wildpark MV in Güstrow bekommt neuen Parkplatz und Wanderweg

Der Wildpark MV in Güstrow (Landkreis Rostock) bekommt einen größeren Parkplatz und einen neuen Wanderweg. Am Montagvormittag war Spatenstich für das Bauprojekt. Jährlich besuchen mehr als 200.000 Gäste den Wildpark MV. Die meisten von ihnen reisen mit dem Auto an. Die 250 bestehenden Stellplätze reichen dafür nicht mehr aus. Seit Jahren dient deshalb eine angrenzende Brachfläche als Zusatzparkplatz. Hier sollen bis Ende des Jahres 250 weitere Stellplätze entstehen, so Maren Gläser vom Wildpark MV. Zu dem Bauprojekt gehört außerdem der Ausbau eines 700 Meter langen Wanderweges. Er soll die nahegelegene Bahnstation "Priemerburg" mit dem Eingang zum Wildpark MV verbinden. Das Landeswirtschaftsministerium und die Barlachstadt Güstrow fördern das Vorhaben mit insgesamt 4,3 Millionen Euro.

