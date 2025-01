Stand: 27.01.2025 15:18 Uhr Weitere strafrechtlich relevante Schmierereien in Güstrow

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist erneut ein Mehrfamilienhaus mit volksverhetzenden und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sich die Tat zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag in der Clara-Zetkin-Straße ereignet haben. Einen Tag zuvor waren auch in der Rostocker Chaussee drei Hakenkreuze aufgefallen. Einen weiteren Vorfall gab es am Donnerstag ebenfalls in der Clara-Zetkin-Straße. Dort wurde eine Briefkastenanlage und der Flur eines Mehrfamilienhauses mit fremdenfeindlichen Symbolen und Worten besprüht. Vor zwei Wochen wurden Hakenkreuze auf die Außenwand eines Hauses in der Getrudenstraße gesprüht. Ob die Taten in Güstrow zusammenhängen, ermittelt nun die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock