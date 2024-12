Stand: 12.12.2024 17:27 Uhr Warnemünde: Neues Häuschen für die Seenotretter aufgestellt

Die Seenotretter in Warnemünde (Rostock) haben ein neues Haus bekommen. Es wurde am Donnerstag mithilfe eines Krans am Alten Strom aufgestellt. In dem neuen Gebäude stehen den Seenotrettern ein kleines Büro, eine Werkstatt für Wartungsarbeiten, Raum für die Lagerung ihrer Arbeitskleidung sowie einen Sanitärtrakt zur Verfügung. Unmittelbar am Liegeplatz haben die Seenotretter damit die Möglichkeit, ihre persönliche Schutzausrüstung, wie beispielsweise die Überlebensanzüge oder die professionellen Rettungswesten, zu warten und instand zu halten. Die Energieversorgung wird durch Photovoltaik unterstützt, so die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Alter Schuppen der Seenotretter war marode

Der Vorgängerbau war in den 1990er Jahren errichtet worden. Die Holzkonstruktion war nach jahrzehntelanger Nutzung verrottet, heißt es von der DGzRS. Der kleine Schuppen hatte bereits mehrere Hochwasserschäden erlitten und stand nicht mehr gerade. Das neue kleine Gebäude hat zum Hochwasserschutz einen insgesamt erhöhten Boden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock