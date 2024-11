Stand: 01.11.2024 18:08 Uhr Warnemünde: Erfolgreicher Abschluss der Leuchtturm-Saison

Der Warnemünder Leuchtturm schließt eine erfolgreiche Saison ab. Das Wahrzeichen des Ostseebades haben in diesem Jahr 76.119 Menschen besucht. "Es ist ein gutes bis sehr gutes Jahr", sagt Mathias Stagat, Vorsitzender des Fördervereins Leuchtturm Warnemünde dem NDR. Im Vergleich zum Vorjahr haben etwa 6.000 Menschen mehr den 126 Jahre alten Leuchtturm bestiegen. Der Verein sorgt seit 30 Jahren mit ehrenamtlichen Leuchtturmmännern dafür, dass Gäste die Treppen hoch zu den zwei Galerien und den Aussichtspunkt steigen können. In diesem Jahr gab es auch erstmals eine Leuchtturmfrau. Seit Vereinsgründung haben mehr als zwei Millionen Besucher das technische Denkmal besucht. Ein Teil der Einnahmen fließt in den Erhalt des Turms. Der Verein unterstützt aber auch andere kulturelle, denkmalpflegerische oder soziale ehrenamtliche Projekte - bislang mit insgesamt 1,3 Millionen Euro.

