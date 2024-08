Stand: 07.08.2024 17:01 Uhr Warnemünde: Beiboot der Marine fängt Feuer

Am Mittwochnachmittag hat auf der Ostsee vor Warnemünde ein Beiboot der Marine gebrannt. Inzwischen sei das Feuer aber wieder gelöscht, so ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Ursache sei bisher noch unbekannt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Motor plötzlich Feuer gefangen. Zwei Männer, die an Bord waren, seien von Rettungskräften abgeholt worden. Das Boot komme jetzt in den Marinehafen für weitere Untersuchungen, so der Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock