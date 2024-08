Stand: 08.08.2024 07:00 Uhr Warnemünde: Beiboot der Marine fängt auf Ostsee Feuer

Am Mittwochnachmittag hat auf der Ostsee vor Warnemünde ein Beiboot der Marine gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Motor plötzlich Feuer gefangen, so ein Sprecher. Die Ursache sei noch nicht bekannt. Unter den Blicken vieler Bade- und Ausflugsgäste breitete sich das Feuer schnell über das rund zehn Meter lange Boot aus. Ein Rettungsboot der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die den Badebetrieb am Warnemünder Strand sichert, erreichte den Unglücksort zuerst, berichtet die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Das DRK-Boot habe die beiden leicht verletzten Besatzungsmitglieder sicher an Land gebracht.

Als nächstes erreichte der Seenotrettungskreuzer "Arkona" das brennende Boot und begann mit Löscharbeiten. Kurze Zeit später habe das Feuerlöschboot "Albert Wegener" der Rostocker Berufsfeuerwehr die Seenotretter abgelöst. Die beschädigte Barkasse sei in den Hafen des Marinestützpunkts Hohe Düne geschleppt worden. Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen 1 Min Warnemünde: Beiboot der Marine fängt Feuer Nach ersten Erkenntnissen habe der Motor plötzlich Feuer gefangen. Mehrere Rettungsboote kamen zum Einsatz. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.08.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock