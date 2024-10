Stand: 20.10.2024 11:04 Uhr Vier Frauen sind für den Rostocker Kunstpreis 2024 nominiert

Die Kulturstiftung Rostock hat den diesjährigen Rostocker Kunstpreis für Videokunst ausgeschrieben. Die Jurymitglieder aus Rostock, Greifswald, Leipzig und Halle erhielten Bewerbungen von zwölf Männern und 25 Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet. Vier Künstlerinnen sind nun für den Preis nominiert. Mit dabei sind Lena Friemel und Laura Schöning aus Greifswald, Christin Berg aus Berlin und Martina Wolf aus Frankfurt am Main. Ihre Videoinstallationen sind vom 30. November an in der Rostocker Kunsthalle zu sehen. Mitte Januar kommenden Jahres kürt die Jury dann die Gewinnerin des mit 10.000 Euro dotierten Kunstpreises. Seit 2006 schreibt die Kulturstiftung Rostock den Kunstpreis für wechselnde Genres aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.10.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock