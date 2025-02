Stand: 11.02.2025 17:40 Uhr Unimedizin Rostock bietet Behandlung mit ätherischen Ölen an

Die Universitätsmedizin Rostock will mithilfe von ätherischen Ölen die Selbstheilungskräfte von kranken Menschen anregen und die Lebensqualität schwer kranker Patienten verbessern. Seit kurzem setzen ausgebildete Expertinnen und Experten für Aromapflege die natürlichen Öle ein: gegen Schlafmangel, Angst oder Schmerzen, so die Unimedizin. Studien hätten belegt, dass ätherische Öle Stress abbauen, Schmerzen lindern und die Schlafqualität verbessern können. Mithilfe der Öle sollen Patienten weniger Medikamente brauchen und sich in der Klinik schneller erholen können, heißt es. Helfen sollen dabei unter anderem die Aromen von Lavendel, Zitronengras, Sandelholz, Jasmin, Bergamotte, Rose oder Melisse. Das Angebot ist freiwillig und soll künftig auf jeder Station angeboten werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 11.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock