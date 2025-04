Stand: 18.04.2025 10:51 Uhr Unfall mit Seeadler auf der Autobahn 19

Am frühen Karfreitag gegen 06:30 Uhr hat es auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See gekracht. Unfallgegner waren ein PKW und ein Seeadler. Der Seeadler war durch das Auto aufgeschreckt worden und gegen den Außenspiegel geprallt. Der verletzte Vogel wurde von einem ausgebildeten Falkner zu einem Tierarzt gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.

