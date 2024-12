Stand: 10.12.2024 14:24 Uhr Unfall in Rostock: Mann beim Dachdecken in die Tiefe gestürzt

Am Dienstagvormittag ist ein 55-jähriger Mann bei Dachdeckerarbeiten im Rostocker Überseehafen aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich der Arbeiter laut Polizei schwere Verletzungen zu und musste durch die Höhenrettungseinheit der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall wird nun unter anderem von der Dekra sowie dem Landesamt für Gesundheit und Soziales untersucht. Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

