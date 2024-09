Stand: 26.09.2024 10:55 Uhr Unfall in Rostock: Betrunkene Fußgängerin geht bei rot

Eine betrunkene Fußgängerin ist bei einem Unfall in Rostock-Reutershagen schwer verletzt worden. Trotz einer roten Ampel lief die 28-Jährige am späten Mittwochabend über die Hamburger Straße. Eine Autofahrerin versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß mit der Fußgängerin aber nicht mehr verhindern. Die 28-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit dem Verdacht eines Beinbruchs in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest zeigt bei ihr einen Wert von 1,8 Promille an.

