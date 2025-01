Stand: 11.01.2025 08:17 Uhr Unfall: SUV kommt von der Fahrbahn ab und rammt Bushaltestelle

In Steffenshagen bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist am Freitagabend ein mit vier Personen besetzter SUV auf regennasser Straße in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei prallte der Wagen gegen eine Bushaltestelle, eine Straßenlaterne und Begrenzungssteine und landete dann im Graben. Unfallursache war offenbar zu hohe Geschwindigkeit. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 55.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock