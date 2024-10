Stand: 04.10.2024 17:43 Uhr Unbekannter Gegenstand - Sperrung in Rostock Lütten-Klein

Nachdem Mitarbeiter einer Bankfiliale am Freitagvormittag einen unbekannten Gegenstand in der Bank entdeckten, sperrte die Polizei den Boulevard in Rostock Lütten Klein. Nach Angaben einer Sprecherin wurde daraufhin der Munitionsbergungsdienst angefordert, da eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen war. Gegen Mittag gab es Entwarnung. Der Gegenstand war eine kleine Holzkiste, die leer war. Wer sie dort abgestellt hat - bewusst oder unbewusst - ist noch unklar. Alle Absperrungen in der Warnowallee beendete die Polizei um 12.45 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 04.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock