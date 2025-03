Stand: 17.03.2025 11:23 Uhr Unbekannte zünden Auto in Rostocker Innenstadt an

In der Rostocker Innenstadt haben bislang unbekannte Täter ein Auto in Brand gesetzt. Wie der Eigentümer mitteilte, sei er in den frühen Morgenstunden von lauten Knallgeräuschen aus dem Schlaf gerissen worden. Als er aus seiner Wohnung nach draußen schaute, sah er, wie sein Fahrzeug im Frontbereich in Flammen stand. Es brannte im Innenraum vollständig aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Vergangene Woche stand bereits ein Auto im Stadtteil Lütten Klein in Flammen. Dort entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro.

