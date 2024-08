Stand: 15.08.2024 11:34 Uhr Trockenheit und Hitze: Waldbrandgefahr in der Region Rostock

Angesichts der Trockenheit und der anhaltend hohen Temperaturen hat das Forstamt Bad Doberan (Landkreis Rostock) am Donnerstagmorgen die Walbrandstufe drei ausgerufen. Diese Warnstufe galt bereits am Mittwoch auch im Forstamtsbereich Güstrow (Landkreis Rostock). Demnach ist das Parken im Wald und auf trockenen Wiesen in der Region Rostock verboten. Generell sind das Rauchen im Wald, offene Feuer und das Fahren auf nichtöffentlichen Waldwegen ohne Erlaubnis untersagt. Bereits am vergangenen Freitag haben laut dem Stadtforstamt Rostock illegale Camper für ein Feuer in der Nähe des Ortsteils Wiethagen in der Rostocker Heide gesorgt. Das konnte jedoch schnell gelöscht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock