Trainer Dowe bei Rostocker FC zurückgetreten

Der Fußball-Oberligist Rostocker FC hat zum zweiten Mal in dieser Saison seinen Trainer verloren. Jens Dowe hat nach Vereinsangaben seinen Rücktritt erklärt. Grund seien die mangelnde sportliche Entwicklung und die enttäuschenden Ergebnisse der letzten Spiele, heißt es in einer Mitteilung. Der 56-jährige ehemalige Hansa-Spieler hatte das Amt erst Anfang November übernommen. Bis dahin war Dowe Co-Trainer von Jan Kistenmacher, der Ende Oktober zurückgetreten war. Aus der Geschäftsstelle hieß es dem NDR gegenüber, man wolle einige Trainer fragen, ob sie in dieser schwierigen Situation das Amt übernehmen würden. Der Rostocker FC hat in dieser Saison alle 16 Oberliga-Spiele mit einem Torverhältnis von 5:85 verloren. Das Team befindet sich bereits in der Winterpause, am 13. Januar 2025 ist Trainingsauftakt für die Rückrunde.

