Stand: 22.07.2024 07:23 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall bei Krakow am See

Am Sonntagabend ist ein Mann auf der Kreisstraße 11 bei Krakow am See tödlich verunglückt. Der 32-jährige Deutsche war mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der geraden Straße abgekommen und frontal auf einen Baum gestoßen. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto bergen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. In der Nacht erlag er seinen Verletzungen im Uniklinikum Rostock. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock