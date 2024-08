Stand: 30.08.2024 08:41 Uhr Teterow: Streit um Hauptsatzung der Stadt

Die Hauptsatzung ist ein grundlegendes Regelwerk in jeder Kommune. Doch um dieses Papier gibt es in Teterow (Landkreis Rostock) aktuell Streit. Das war auch Thema in der Sitzung der Stadtvertretung am Donnerstagabend. Die Teterower Hauptsatzung verstößt nämlich möglicherweise gegen geltendes Recht. Denn beim Beschluss im Juli billigten sich die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter selbst das Recht zu, im Streitfall mit zu entscheiden, welche amtlichen Bekanntmachungen aus der Stadtverwaltung künftig veröffentlicht werden. Am Donnerstagabend nun widersprach dem Bürgermeister Lange. Sein Einwand: Die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt müssen vom Bürgermeister angefertigt werden, so stehe es in der Kommunalverfassung des Landes. Dieser Widerspruch wurde allerdings von den Stadtvertretern abgewiesen. Die bisherige Regelung in der Hauptsatzung bleibt also vorerst bestehen. Wie es in dem Streit weitergeht, ist noch unklar.

Weitere Informationen Teterow: Erstmals AfD-Bürgervorsteher - "Der Brandmauerfall hat begonnen" Erstmals stellt die AfD mit Christian Wolters den Vorsitzenden einer Stadtvertretung in MV. AfD-Landesvorsitzender Leif-Erik Holm gratulierte seinem Parteikollegen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.08.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock