Stand: 10.01.2025 17:24 Uhr Tessin möchte wieder einen Jugendklub

In Tessin (Landkreis Rostock) plant die Stadtpolitik einen neuen Jugendklub. Dafür will sie sich an der Jugendhilfeplanung des Landkreises Rostock beteiligen. Wenn der Landkreis zustimme, seien Fördermittel für die Jugendsozialarbeit in Aussicht, so Bürgermeister Maik Ritter (SPD). Man sei schon auf der Suche nach Räumlichkeiten. Gute Möglichkeiten wären ein Standort auf dem Schulcampus oder ein mobiles Angebot. Zuletzt hat es in Tessin vor mehr als 10 Jahren einen Jugendtreff gegeben. Durch den Zuzug vieler junger Familien sei der Bedarf in den vergangenen Jahren wieder gestiegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.01.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock