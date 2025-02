Stand: 28.02.2025 13:54 Uhr Termin für Bürgermeisterwahl in Schwaan steht

In Schwaan (Landkreis Rostock) findet in diesem Jahr am 16. November die Bürgermeisterwahl statt. Der Termin für eine mögliche Stichwahl ist der 30. November. Das haben die Schwaaner Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung entschieden. Ursprünglich waren zwei andere Termine für die Wahl und die Stichwahl angedacht. Da einer davon jedoch auf den Totensonntag fiel, wurden zwei neue Termine ausgewählt. Derzeit ist Mathias Schauer (Unabhängige Wähler Schwaan) der Bürgermeister der Stadt. Er möchte wieder zur Wahl antreten.

