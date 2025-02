Stand: 25.02.2025 06:49 Uhr Barbizon-Ausstellung: Doppelt so viele Gäste im Kunstmuseum Schwaan

Das Kunstmuseum Schwaan (Landkreis Rostock) ist mit der Ausstellung zur ersten europäischen Künstlerkolonie Barbizon in Frankreich erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Vierzig Gemälde aus der französischen Gemeinde waren erstmals in Deutschland zu sehen. Mehr als 3.000 Gäste haben das Museum seit der Ausstellungseröffnung Mitte November besucht. Laut Museumsleiterin Annette Winter-Süß ist das ein voller Erfolg. Vor allem, weil die Ausstellung außerhalb der touristischen Saison lag.

Zusammenarbeit mit Frankreich soll ausgebaut werden

Allein im Januar und Februar besuchten mehr als 2.000 Gäste die Ausstellung im Kunstmuseum. In den vergangenen Jahren waren es in diesem Zeitraum nur etwa 1.000 Gäste. In den kommenden Tagen begleitet die Museumsleiterin den Rücktransport der Bilder nach Barbizon, das etwa 60 Kilometer südlich von Paris liegt. Mit dem französischen Bürgermeister soll dann auch der weitere Künstleraustausch besprochen werden. Im Zuge der Städtepartnerschaft sind im vergangenen Jahr sechs Maler aus Schwaan nach Barbizon gereist. Diesen Herbst kommen Stipendiaten aus Barbizon zum Malen nach Schwaan.

