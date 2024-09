Stand: 04.09.2024 07:58 Uhr Tennis-Ikone Michael Stich bei "all inklusiv Rostock-Festival"

In Rostock startet am Nachmittag das dritte "all-inklusiv Festival". Prominenter Gast neben dem ehemaligen Zehnkampf-Olympiasieger und Initiator Christian Schenk ist der frühere Tennisprofi und Wimbledonsieger Michael Stich. Unter dem Motto "Gemeinsam" können bis Sonntag Menschen mit und ohne Behinderungen in der Stadt zusammenkommen, Sport treiben und feiern. Zum Beispiel auf dem Universitätsplatz, der Geberbruch-Sportanlage, im Warnowpark Lütten-Klein und in Warnemünde wird es Bühnenprogramme, Sportangebote, Lesungen und Konzerte geben. Zum Auftakt ist um 19:30 Uhr in der Sportanlage am Gerberbruch ein Public-Viewing der Weitsprungentscheidung bei den Paralympics in Paris geplant. Der deutsche Topathlet Markus Rehm könnte dort als erster Mensch eine Weite von neuen Metern erreichen. Christian Schenk sagt zu seinem Engagement, das Festival bereits zum dritten Mal zu organisieren, seine Motivation sei eine inklusivere Gesellschaft, in der jeder Mensch, die gleichen Chancen habe.

