Fähren zwischen Rostock und Gedser fahren wieder

Die beiden Fährschiffe zwischen Rostock und dem dänischen Gedser haben ihren Betrieb seit dem Neujahrsabend wieder aufgenommen. Die Fährreederei Scandlines bestätigte gegenüber dem NDR, dass die Fähren wieder nach Plan verkehren. Aufgrund stürmischer Winde und einem niedrigen Wasserstand waren am Neujahrstag acht Verbindungen ausgefallen. In den kommenden Tagen rechnet die Reederei derzeit nicht mit weiteren Ausfällen. Laut der Rostocker Wasserschutzpolizei gab es weder am Fährterminal noch auf der Ostsee Sturmschäden.

