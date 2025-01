Stand: 27.01.2025 07:00 Uhr Strom wegen Robbenanlage abgestellt: Zoo Rostock öffnet später

Der Zoo Rostock bleibt am Montagvormittag geschlossen. Die Türen öffnen sich erst um 13 Uhr. Grund dafür sind Arbeiten an der neuen Robbenanlage, heißt es von einer Sprecherin. Neue Stromleitungen werden am Vormittag angeschlossen. Dafür müsse im Zoo der Strom abgestellt werden. Auswirkungen auf die Tiere habe das nicht, heißt es. Betroffen sei das Zentrum des Zoos und damit auch die Kassen am Eingang. Die Kasse am Barnstorfer Ring ist daher erst ab 13 Uhr besetzt. Bis dahin ist der Zoo auch telefonisch nur eingeschränkt erreichbar.

