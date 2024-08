Stand: 18.08.2024 08:29 Uhr Warnemünde: Polizei stoppt Bordell-Mitarbeiter mit Warnschuss

Nur durch einen Warnschuss konnte die Polizei in der Nacht zu Sonnabend in Rostock-Warnemünde einen flüchtigen 32-Jährigen aus Aserbaidschan stellen. Der Mitarbeiter eines Bordells soll zuvor zwei Männer aus dem Rotlicht-Etablissement geworfen haben. Diese hätten sich geweigert, das Bordell zur Schließzeit um 5.00 Uhr zu verlassen. Bei der anschließenden Auseinandersetzung soll der Mitarbeiter einen der Männer ins Gesicht geschlagen und beide mit einer Waffe bedroht haben. Als mehrere Streifenwagen eintrafen, sei der Tatverdächtige Richtung Kurpark geflüchtet. Dort konnten die Beamten den Mann stellen. Eine Waffe fanden sie nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock