Stand: 14.02.2025 11:04 Uhr Streit eines Liebespaares am Schwaaner Bahnhof eskaliert

Ein Streit ist in Schwaan (Landkreis Rostock) für die beiden Beteiligten im Polizeigewahrsam geendet. Bereits am Donnerstagmorgen hatte eine 37-jährige Frau am Bahnhof ihren Lebensgefährten nach Polizeiangaben geschlagen. Beide waren demnach stark alkoholisiert. Bei dem Streit wurde auch eine Scheibe eines Wartehäuschens beschädigt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die aus Moldau stammende Frau ein Haftbefehl vorlag. Sie soll sich ohne erforderlichen Aufenthaltstitel in Deutschland aufgehalten haben. Deshalb wurde sie von der Polizei in die Justizvollzugsanstalt Bützow gebracht. Auch der 35-jährige Mann musste ins Zentralgewahrsam nach Rostock. Denn als seine Lebensgefährtin festgenommen wurde, hatte er die Polizisten angegriffen.

