Stand: 21.03.2025 11:30 Uhr Straßenbahnen bald wieder unter Goetheplatzbrücke in Rostock

Nach fast drei Jahren kann die Straßenbahn in Rostock bald wieder unter der Goetheplatzbrücke hindurchfahren. Die Arbeiten an dem Bauwerk sind so weit vorangeschritten, dass die Gleise am 1. April freigegeben werden. Das haben die Deutsche Bahn und die RSAG bekannt gegeben. Damit können die Linien 2, 3 und 4 wieder ihren normalen Fahrplan aufnehmen. In den vergangenen Wochen wurden die Oberleitungen wiederhergestellt, auch am Gleisbett gab es umfassende Arbeiten. Laut einer RSAG-Sprecherin ist die technische Abnahme bereits erfolgt. Derzeit finden einzelne Testfahrten statt. Nach Inbetriebnahme sind auch die Haltestellen Goetheplatz und Schröderplatz wieder an das Straßenbahnnetz angeschlossen. Die Verkehrsfreigabe für den beidseitigen Autoverkehr ist für Mai, die Fertigstellung der gesamten Brücke für Sommer 2025 vorgesehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 21.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock