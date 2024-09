Stand: 27.09.2024 16:26 Uhr Stau zum Feierabend: Verkehrsunfall am Goetheplatz in Rostock

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Rostocker Goetheplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos zusammengestoßen sind. Ein 65-jähriger Mann wollte vom Vögenteich kommend in Richtung Hauptbahnhof abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto einer vorfahrtberechtigten 35-jährigen Frau. Die Beifahrerin des Mannes und ein zweijähriges Kind wurden verletzt und kamen in eine Klinik. Beide Autos fahren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock