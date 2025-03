Stand: 15.03.2025 10:17 Uhr Start für Sommersemester Juniorstudium an Universität Rostock

Studieren schon mit 16 Jahren – das kommt immer häufiger vor, auch an der Universität Rostock. Dort starten heute knapp 300 Schülerinnen und Schüler mit einem Juniorstudium. Ein Semester lang können sie dabei in ein Studienfach ihrer Wahl hereinschnuppern, zum Beispiel kostenfrei Vorlesungen in Naturwissenschaften, Philosophie oder Medizin online besuchen und Aufgaben zuhause lösen. Unterstützt werden sie dabei von älteren Studierenden, die als Tutoren bei Fragen weiterhelfen. Selbstständig arbeiten und einen ersten Eindruck vom Studentenleben bekommen, darum geht es. So hofft die Universität Studienabbrüche zu verringern und neue Studierende anzulocken. Denn die Studierendenzahlen sinken. 2023 studierten etwa 12.800 junge Menschen an der Rostocker Alma mater. Das sind rund zweieinhalbtausend Studierende weniger als noch vor zehn Jahren.

