Stand: 05.12.2024 06:03 Uhr Stadtverteter Laage lehnen Regenbogenflagge am Rathaus ab

Wenn es nach den Stadtvertretern in Laage (Landkreis Rostock) geht, soll am 28. Juni 2025 zum Christopher Street Day keine Regenbogenflagge am Rathaus gehisst werden. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion der Linken und einer Stadtvertreterin haben die Abgeordneten Mittwochabend mehrheitlich abgelehnt. Bürgermeisterin Christin Zimmermann (FDP) sagte gegenüber NDR 1 Radio MV, sie beabsichtige weiterhin nach eigenem Ermessen über das Hissen nichthoheitlicher Flaggen zu entscheiden, solange ihr dies nicht per Beschluss untersagt werde. Die Regenbogenflagge als Symbol von Akzeptanz und Toleranz steht für Vielfalt und Offenheit und wird als Zeichen der Verbundenheit mit der LGBTQIA+-Szene verwendet.

