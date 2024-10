Stand: 14.10.2024 09:10 Uhr Stadtarchiv Rostock feiert 140-jähriges Bestehen

In Rostock wird in dieser Woche der 140. Geburtstag des Stadtarchivs gefeiert. Die Archivarinnen und Archivare besuchen aus diesem Anlass auf Wunsch Schulen, Arbeitsstellen und Seniorenheime, um ihre besten Geschichten zu erzählen. Geplant sind Vorträge zu mehreren Themen, wie "Kuriositäten aus den Rostocker Gerichtsakten", "Rostock zwischen 1218 und 2018" oder zur "Bestattungs- und Gräberkultur in Rostock".

Eigene Fundstücke können ins Archiv gebracht werden

Im Rostocker Stadtarchiv lagern zum Beispiel Urkunden und Dokumente, aber auch Nachlässe, heißt es vom Stadtarchiv. Damit seien persönliche Aufzeichnungen und Sammlungen gemeint, die einen Bezug zu Rostock haben und daher interessant für die Geschichte der Stadt seien. Das Archiv lädt Menschen dazu ein, solche "Dachbodenfundstücke" vorbeizubringen und von ihrer Geschichte zu erzählen. Die Festwoche läuft noch bis zum 18. Oktober. Das Stadtarchiv Rostock zeigt in dieser Zeit in seinem Lesesaal verschiedene Ansichten und Pläne aus seinen Beständen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.

