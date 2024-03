Archive in MV laden landesweit zum Tag der offenen Tür ein Stand: 02.03.2024 12:10 Uhr Bundesweit laden Archive an diesem Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. Der Aktionstag steht unter dem Motto "Essen und Trinken" - und auch in Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich einige Archive daran.

Die Archive in MV haben zum Tag der offenen Tür ganz unterschiedliche Aspekte zum Thema "Essen und Trinken" zusammengetragen. Es geht um die Ernährung und Versorgung in Krisenzeiten, vor allem während und nach den beiden Weltkriegen. Dazu haben das Kreisarchiv Rostock und das Stadtarchiv Güstrow eine Ausstellung zusammengestellt, die ab heute im Stadtarchiv Güstrow zu sehen ist. Das Stadtarchiv Rostock hat historische Rezepte herausgesucht, zeigt DDR-Kochshows und stellt die Geschichte von Rostocker Lebensmittelproduzenten vor. Natürlich geht es dabei vor allen Dingen um Fisch. Im Stasi-Unterlagenarchiv in Leezen bei Schwerin erfahren die Besucher, wie die Raststätten und Intershops entlang der Transitstraßen durch die DDR von der Stasi systematisch überwacht wurden.

Teilnehmende Archive:

Stadtarchiv Demmin | 02. März | 10 bis 14 Uhr

| 02. März | 10 bis 14 Uhr Stadtarchiv Güstrow | 02. März von 10 bis 17 Uhr und 03. März von 11 bis 17 Uhr

| 02. März von 10 bis 17 Uhr und 03. März von 11 bis 17 Uhr Stadtarchiv Rostock | 02. März von 10 bis 16 Uhr

| 02. März von 10 bis 16 Uhr Stadtarchiv Grevesmühlen | 03. März | 13 bis 17 Uhr

| 03. März | 13 bis 17 Uhr Stasi-Unterlagen-Archiv in Leezen bei Schwerin | 03. März von 10 bis 16 uhr

bei Schwerin | 03. März von 10 bis 16 uhr Stasi-Unterlagen-Archiv Waldeck-Dummersdorf | 03. März von 10 bis 16 Uhr

Chance, Archivarbeit vorzustellen

Der Aktionstag ist eine gute Möglichkeit, die Leute unverbindlich ins Archiv zu locken. Der Aktionstag gibt den Archivaren die Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen, die ansonsten ziemlich geräuschlos abläuft. Am Wochenende können sie den Menschen bei Führungen durch die Magazine zeigen, was ein Archiv alles im Bestand hat und wie man in Archiven recherchiert und fündig werden kann. Die Digitalisierung der Dokumente ist natürlich ebenfalls ein großes Thema und auch eine große Herausforderung.

Archive klagen über gestrichene Stellen

Als fatal und traurig empfindet es deshalb der Leiter des Landeshauptarchives, Matthias Manke, dass seine Standorte in Schwerin und Greifswald in diesem Jahr nicht dabei sein können - aus Personalmangel, wie er sagt. So seien allein im Landeshauptarchiv in den vergangenen zehn Jahren etwa ein Dutzend Archivarsstellen gestrichen worden. Und das mache sich zum Beispiel heute bemerkbar. Etlichen anderen Archiven geht es ähnlich.

