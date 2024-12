Stand: 06.12.2024 11:11 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien in Rostock-Evershagen

Nachdem Unbekannte in Rostock-Everhagen das leer stehende Gebäude eines muslimischen Vereins mit roter Farbe beschmiert haben, ermittelt nun der Staatsschutz. Laut Polizei sind vermutlich in der Nacht vom 29. zum 30. November Fenster und Wände des Hauses in der Wilhelm-Busch-Straße beschädigt worden. Zum jetzigen Zeitpunkt, so eine Polizeisprecherin, könne ein religiöser oder politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden können. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock