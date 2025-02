Stand: 07.02.2025 08:26 Uhr Sporthalle in Lütten Klein wird für 10 Millionen Euro saniert

Am Freitag startet in Rostock offiziell die Sanierung der zweiten Sporthalle in der Kopenhagener Straße 5a/b. Neben der Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) ist auch die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz (SPD) beim symbolischen Auftakt dabei. Der Bund fördert die Sanierung mit rund 3,7 Millionen Euro. Die Gesamtkosten werden sich auf mehr als 10 Millionen Euro belaufen. Laut dem kommunalen Eigenbetrieb KOE Rostock sind die circa 50 Jahre alten Zwillings-Sporthallen in Lütten Klein wichtig für den Schul-, Freizeit- und Vereinssport in der Stadt. Nach Jahrzehnten intensiver Nutzung wird der Komplex aufwendig saniert. KOE-Chefin Sigrid Hecht sagt über die Sanierung: "Selbst die Bodenplatte nehmen wir raus, vor Ort bleibt nichts. Wir werden alles abbrechen und am gleichen Standort neu aufbauen. Weil die Bausubstanz so marode ist, ist es so günstiger."

Bundesmittel trotz Sparmaßnahmen

Dr. Rolf Bösinger, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, ist erleichtert, dass das Investitionsprogramm, aus dem die Mittel stammen, trotz der aktuellen Sparmaßnahmen erhalten bleibt. "Wir haben eine gewisse Sicherheit bei investiven Mitteln, sowohl im Bereich Bauen als auch in der Stadtentwicklung", so Bösinger. Bereits 2022 hatte die Rostocker Bürgerschaft Geld aus dem Programm beantragt, da sich die Halle in einem desolaten Zustand befindet und dringend renoviert werden muss. Nach Ende der Sanierung werden beide Sportstätten barrierefrei zugänglich sein. Das ist wichtig, weil mehrere Schulen, an denen Kinder mit Behinderungen unterrichtet werden, sie nutzen werden. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Halle in der Kopenhagener Str. 5b konnte bereits im Frühjahr 2024 übergeben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 07.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock