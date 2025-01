Stand: 19.01.2025 11:40 Uhr Rostocker Spendenlauf bringt mehr als 2.000 Euro

In Rostock fand am Sonntag-Vormittag zum 20. Mal der Rostocker Spendenlauf statt. Etwa 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten am Leichtathletikstadion, um Strecken zwischen 2,5 und 10 Kilometer im Barnstorfer Wlad zurückzulegen. Alle Einnahmen aus Start- und Spendengeldern in Höhe von 2.055 Euro gehen an das Projekt "Schule für Afrika" in Tansania. Dort unterstützt der Rostocker Citylauf e.V. seit 2017 gemeinsam mit der Hubert Schwarz Stiftung aus Nürnberg ein Bildungsprojekt für Massai-Kinder.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.01.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock