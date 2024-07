Stand: 25.07.2024 07:48 Uhr Sommerferien: Schulen im Landkreis Rostock werden saniert

Der Landkreis Rostock nutzt die Sommerferienzeit, um Schulen zu sanieren. Rund eine Million Euro sind für bauliche Maßnahmen eingeplant. Es werden zum Beispiel Kabel verlegt und Computertische aufgebaut. Die Europaschule Rövershagen bekommt dafür 113.000 Euro. Auch die Förderschule in Bützow sowie die beruflichen Bildungszentren in Bad Doberan und Güstrow werden modernisiert. Die Förderschulen in Teterow und Güstrow werden für mehr als 100.000 Euro umgerüstet. Das Geschwister Scholl Gymnasium in Bützow bekommt für eine halbe Million Euro eine neue Sicherheitsbeleuchtung und eine Photovoltaik Anlage, die das Schulgebäude mit Strom versorgen soll. Die Förderschule Kellerswald in Bad Doberan richtet für 110.000 Euro einen Mehrzweckraum ein. Ziel sei es vor allem, den Digitalpakt vom Bund umzusetzen, so eine Sprecherin des Landkreises Rostock.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Schule Landkreis Rostock