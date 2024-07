Stand: 05.07.2024 12:26 Uhr Sieben Tierheime in MV erhalten Förderung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert 300.000 Euro, um Tierheime zu sanieren. Davon profitieren unter anderem Tierschutzvereine in Neubrandenburg, Sadelkow und Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Roggendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sowie Bergen auf Rügen. Auch zwei Tierheime in der Region Rostock erhalten eine Landesförderung zur Umsetzung von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen. Wie das Umweltministerium am Freitag mitgeteilt hat, bekommt zum Beispiel das Tierheim Schlage bei Rostock etwa 62.750 Euro für die Installation einer Heizungsanlage sowie für die energetische Sanierung eines Teilabschnittes des Hundehauses 3. Der Tierschutzverein Güstrow hat für die Teilsanierung der Außenfassade des Vereinsgebäudes von Umweltminister Till Backhaus (SPD) einen Förderbescheid über knapp 56.700 Euro erhalten. Gleichzeitig dankte der Minister den Vereinen für ihre wertvolle ehrenamtliche und vielfältige Tätigkeit.

