26.02.2025 Seemann stürzt im Überseehafen metertief

Bei Verladearbeiten auf einem Frachtschiff wurde am Dienstagnachmittag ein 45-Jähriger schwer verletzt. Das Schiff lag im Rostocker Überseehafen, als der Seemann aus einem Zwischendeck etwa sechs Meter in die Tiefe stürzte. Nach Informationen der Wasserschutzpolizei Rostock wurde er dabei lebensgefährlich verletzt. Seine Kollegen bargen ihn mithilfe eines Schiffskrans, so dass er beim Eintreffen der Rettungskräfte zügig in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Zum Unfallhergang ermittelt jetzt die Polizei.

