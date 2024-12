Stand: 19.12.2024 14:26 Uhr Schwerverletzte Radfahrerin in Rostock

Am Donnerstagmorgen ist eine 80-jährige Radfahrerin auf einem Park + Ride Parkplatz in der Flensburger Straße im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah ein 27-jähriger Autofahrer gegen 7:20 Uhr im Kreuzungsbereich eines Parkplatzes die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde umgehend medizinisch versorgt und in eine Rostocker Klinik gebracht. Der 27-Jährige erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Den genauen Hergang und die Unfallursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.12.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock