Stand: 03.07.2024 17:35 Uhr Schwerer Wasserschaden: Rostocker Berufsschule später fertig

Die für den Sommer geplante Übergabe der neuen Beruflichen Schule „Alexander Schmorell“ in Rostock-Lichtenhagen muss um viele Monate verschoben werden. Grund sei laut dem städtischen Eigenbetrieb KOE ein komplizierter Wasserschaden im Erdgeschoss. Dort ist auch die Haustechnik verbaut.

Der immense Schaden sei bei einer planmäßigen Bauabnahme entdeckt worden. In einem nicht sichtbaren Bereich ist über einen längeren Zeitraum Wasser unter den Fußboden gelaufen. Die KOE hat Untersuchungen eingeleitet, wie der Schaden am 27 Millionen Euro teuren Neubau entstehen konnte. Sie rechnet mit Sanierungsarbeiten bis Ende April 2025.

In dem neuen Schulcampus sollen zukünftig rund 1.800 Schülerinnen und Schüler in Gesundheits- und Pflegeberufen, aber auch im Sozialwesen ausgebildet werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock