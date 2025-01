Stand: 31.01.2025 16:33 Uhr Schlittschuhlaufen und Eisbaden: Winterferien in der Region Rostock

Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag ihre Zeugnisse bekommen. In der Region Rostock ist in den zwei Wochen Winterferien so Einiges geboten. In Rostock-Warnemünde zum Beispiel läuft bis zum 9. Februar das Wintervergnügen. In dieser Zeit lockt das Ostseebad auch mit dem Eisbadefasching, bei dem sich jedermann mit Kostümen in die Ostsee wagen kann.

Eislaufen mit Profis

Bei "Kids on Ice" können Kinder am Sonnabend in der Eishalle Kühlunsgborn (Landkreis Rostock) mit den Eishockeyprofis der Rostock Piranhas Schlittschuhlaufen lernen. Zudem gibt es in der zweiten Ferienwoche eine Eisdisco. Außerdem fährt der Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan zwei Wochen mit einem Salonwagen, in dem es Kaffee und Kuchen gibt.

Wildpark lädt Großeltern und Enkelkinder ein

Im Wildpark MV in Güstrow gibt es den "Oma-Und-Opa-Tag", Bastelangebote und eine Kinderwolfswanderung. In Neubukow können Kinder ab sieben Jahren in der zweiten Ferienwoche eine Abenteuertour erleben. Die Jugendkunstschule in Bad Doberan bietet in den ganzen Ferien Töpfern, Filzen und Basteln an. Am Sonntag vor Schulbeginn lädt Hohen Sprenz zum Kinderfasching ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 31.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock