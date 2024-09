Stand: 02.09.2024 10:52 Uhr Satow feiert Kirchenjubiläum

Heute steht von ihr nur noch eine Ruine – aber auch in der kann man ein Jubiläum feiern: Die Backsteinkirche in Satow (Landkreis Rostock). Eröffnet wird die Festwoche (02.09.) im Heimatmuseum. Es gibt eine Führung, ein Kirchenmodell wird präsentiert und vor allem sollen die Gäste miteinander und Kirchen-Kennern ins Gespräch kommen. In den kommenden Tagen informieren dann Programme über die Kirchengeschichte - mal speziell für Senioren, mal für Kinder und Jugendliche. Am Donnerstag geben Studierende der Hochschule für Musik und Theater Rostock in der Ruine ein Konzert. Dann wird die immer noch beeindruckende Akustik zu erleben sein. Am Wochenende gibt es dann die Höhepunkte der Festwoche, mit Jahrmarkt, einem historischen Zug auf den Spuren der Zisterzienser Bänkelsängern, Andacht und Posaunenchor. Organisiert hat die Jubiläumswoche der Förderverein „Lebendige Steine“ der Kirchenruine Satow.

