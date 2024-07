Stand: 10.07.2024 06:53 Uhr Sanitz: Sabine Fink zur neuen Bürgervorsteherin gewählt

Die Gemeindevertretung von Sanitz (Landkreis Rostock) hat das erste Mal in der neuen Wahlperiode getagt. Auf der Sitzung wurden die wichtigsten Posten für die gemeinsame Arbeit in den kommenden fünf Jahren besetzt. Darunter auch das Amt der Bürgervorsteherin, das Sabine Fink auf Vorschlag der CDU-Fraktion übernimmt. Die Christdemokraten stellen neun von 17 Gemeindevertretern und damit die Mehrheit. Gert Frahm, der das Amt des Bürgervorstehers bis zuletzt ausgeübt hat, stand Anfang Juni nicht mehr zur Wahl. Als erste Stellvertreterin von Fink wurde Barbara Kirchhainer von der Partei Die Linke gewählt. Sie ist bereits seit 47 Jahren in der Kommunalpolitik von Sanitz aktiv. Als zweite Vertreterin der Bürgervorsteherin wurde Annett Sitte (SPD) gewählt. Steve Brockmann (CDU), der für die Gemeindeverwaltung arbeitet, wurde als erster Vertreter von Sanitz Bürgermeister Enrico Bendlin (CDU) gewählt.

Den Sprung aus der alten in die neue Gemeindevertretung haben elf Personen geschafft. Unter den sechs Neuen ist auch Lea Gültzow (Die Linke), die mit 20 Jahren die Jüngste unter den Stadtvertretern ist. Eigentlich hat das Gremium in Sanitz 19 Plätze, doch nachdem die AfD bei der Kommunalwahl drei Sitze geholt, aber nur eine Person auf der Liste hatte, bleiben zwei unbesetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock