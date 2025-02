Stand: 28.02.2025 08:48 Uhr Sanierung der Villa Baltic in Kühlungsborn fraglich

Die Sanierung der Villa Baltic in Kühlungsborn rückt in weite Ferne. Die Stadtvertretung hob am Abend in nichtöffentlicher Sitzung den Kaufvertrag für das benachbarte Grundstück mit dem Privatinvestor Aschenbeck auf. Der wollte dort ein Hotel errichten, mit dessen Betrieb die Sanierung der Villa finanziert werden sollte. Zugleich stimmte die Stadtvertretung dafür, die Fördermittel für die Rettung der Villa von 5 auf 6 Millionen Euro aufzustocken. Das sei keine Grundlage für eine baldige Sanierung, erklärte der Investor gegenüber NDR 1 Radio MV.

Weitere Informationen Kühlungsborn: Sanierung der Villa Baltic passé? Die Stadt will offenbar den Kaufvertrag mit dem Investor aufheben. Der Investor sieht nun keine Perspektive mehr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 28.02.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock