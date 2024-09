Stand: 16.09.2024 17:42 Uhr Sanierung der Brücke am Rostocker Goetheplatz geht voran

Seit etwas mehr als zwei Jahren wird die Eisenbahnbrücke am Goetheplatz in Rostock komplett erneuert. Während die S-Bahnen trotz Bauarbeiten durchgehend darüberfahren konnten, gab es für Auto- und Straßenbahnfahrer immer wieder Einschränkungen. Nun ist jedoch ein Ende absehbar. Derzeit wird der Unterbau des Brückenteils Richtung Südstadt erneuert. Wenn der fertig ist, werden auf der Brücke Schwellen und Schotter verlegt. Die Straßenbahnen, die momentan noch durch den Hauptbahnhof umgeleitet werden, dürfen ab April kommenden Jahres wieder unter der Brücke durchfahren. Für die Autofahrer wird es bis zur Fertigstellung der Brücke keine Vollsperrungen mehr geben, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Ab Mai 2025 sollen dann beide Fahrspuren in Richtung Südstadt beziehungsweise Innenstadt wieder freigegeben werden. Alle Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke am Goetheplatz sollen im kommenden Sommer beendet sein. Ursprünglich war die Fertigstellung bereits für Dezember 2024 geplant.

