Rostocks neue Stadtpastorin Maria Dietz ins Amt eingeführt

Rostock hat eine neue Stadtpastorin. Am Reformationstag wurde Maria Dietz mit einem Gottesdienst in der Nikolaikirche in ihr Amt eingeführt. Die 35-jährige gebürtige Güstrowerin hielt dabei ihre erste Predigt in der neuen Funktion. Als Stadtpastorin obliegt es ihr, Kontakt zur Kommune zu halten, zu Vereinen, zu unterschiedlichen – auch nicht-christlichen – Einrichtungen. Und auch das Miteinander von Menschen unterschiedlichster Glaubensrichtungen gehört zu ihren Aufgaben. Der bisherige Stadtpastor Wilfried Knees ist jüngst in den Ruhestand gewechselt.

