Stand: 18.11.2024 14:00 Uhr Rostocks Segler laufen Sturm gegen die Warnowbrücke

In dem offenen Brief unter anderem an Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) kritisieren die Vereinsmitglieder zum einen die aus ihrer Sicht "oberflächliche" Überarbeitung der Brückenplanung und stellen zum anderen das Gesamtprojekt aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen infrage. Kritikpunkte sind unter anderem, dass der Brückenbau den Segelsport und insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit der Segelvereine behindere oder gar unmöglich machen wird. Außerdem sei das Verfahren zur Genehmigung des Baues intransparent und rechtlich fragwürdig. Auf insgesamt 20 Seiten begründet der Verein seine einzelnen Kritikpunkte. Nach NDR-Informationen haben auch weitere Vereine massive Vorbehalte geäußert. Vor gut einem Jahr waren die Planungen wegen offensichtlicher Mängel gestoppt worden.

