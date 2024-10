Stand: 22.10.2024 07:34 Uhr Rostocker Stadthafen: Wassermassen sorgten für Verkehrschaos

Im Bereich des Rostocker Stadthafens herrschte am Dienstagmorgen ein Verkehrschaos. Laut Polizei waren die Straßen aufgrund der Wassermassen kniehoch überschwemmt, was die Durchfahrt für Autos nahezu unmöglich machte. Die genaue Ursache für die Überschwemmung ist bisher noch unklar. Die Beamten regelten vor Ort den Verkehr. Der Versorger Nordwasser prüft, was zu den massiven Wassermengen geführt hat. Bereits gestern gab es einen Rohrbruch im Bereich Südring/Satower Straße, der dazu führte, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen war.

