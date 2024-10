Rostocker Stadthafen: Wassermassen sorgten für Verkehrschaos Stand: 22.10.2024 13:27 Uhr Am Stadthafen in Rostock hat der Verkehr am Dienstagmorgen für mehrere Stunden stillgestanden. Grund waren nicht ablaufende Wassermassen, die die Straße überflutet hatten.

Im Bereich des Rostocker Stadthafens herrschte am Dienstagmorgen Verkehrschaos. Grund waren Wassermassen, die am Kabutzenhof nicht ablaufen konnten. Laut Polizei waren die Straßen aufgrund der Wassermassen kniehoch überschwemmt, was die Durchfahrt für Autos nahezu unmöglich machte. Ursache war laut dem Versorger Nordwasser eine defekte Überpumpanlage - eine unterirdische Pumpe, die Regenwasser weiterleitet, damit es in die Warnow abfließen kann.

Überpumpanlage wieder in Betrieb

Bereits gegen 8 Uhr konnte die defekte Pumpe repariert werden und das Wasser in die Warnow abfließen. Während des Zwischenfalls regelten die Beamten vor Ort den Verkehr. Bereits am Montag hatte sich ein Rohrbruch im Bereich Südring/Satower Straße ereignet, der dazu führte, dass die Trinkwasserversorgung zeitweise unterbrochen war.

